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Высказывания Нигяр Фархад о растущих без отца девочках вызвали бурю в социальных сетях - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:50 - Сегодня
Высказывания Нигяр Фархад о растущих без отца девочках вызвали бурю в социальных сетях - ВИДЕО

Высказывания ведущей программы «Sözün bitdiyi an» Нигяр Фархад о растущих без отца девочках вызывали резонанс в социальных сетях.

В ходе эфира программы Н.Фархад заявила, что если у нее будет сын, то она не видит его будущей женой девушку, которая росла в семье без отца: «В своей семье я видела, что главой должен быть мужчина. Женщина, не подчиняющаяся мужчине, никогда не сможет сделать счастливым чьего-то сына. Женщины могут добиться многого, но открывая дверь дома, следует подчиняться мужчине, чье слово должно быть сильнее вашего. Если подобного не будет, то вы не будете счастливы. Мы, женщины, хотим быть счастливы с мужчиной, который сильнее нас».

Высказывания ведущей вызвали широкий резонанс и волну критики в социальных сетях. Многие пользователи сочли ее слова дискриминационными и устаревшими, обвинив ее в пропаганде патриархальных взглядов и гендерного неравенства. Некоторые комментаторы отметили, что подобные заявления унижают женщин, выросших без отца, и ставят под сомнение их способность строить гармоничные отношения. В комментариях также звучали требования публичных извинений от Нигяр Фархад, а некоторые пользователи и вовсе призвали телеканал S прекратить сотрудничество с ведущей.

Некоторые зрители выразили возмущение тем, что подобные взгляды транслируются с экранов телевизоров в 2025 году, когда мир стремится к равенству и осознанию важности индивидуального выбора каждого человека. Они считают, что слова Н.Фархад могут усугубить стереотипы и предвзятое отношение к женщинам, выросшим в неполных семьях.

После волны заслуженной критики Нигяр Фархад решила ответить на обвинения и попыталась оправдаться. В своем обращении, опубликованном в Instagram Stories, ведущая заявила, что ее слова были вырваны из контекста и неправильно истолкованы. Она подчеркнула, что не хотела никого оскорбить или дискриминировать, а всего лишь высказала свое личное мнение, основанное на собственном жизненном опыте и семейных ценностях.

«Дай Бог у меня родится сын и в будущем его женой станет дочь шехида. Я говорила о том, что порой женщины по собственному желанию лишают дочерей отцов, живя своей жизнью – дочерей таких женщин я бы не взяла в невестки. Сама же я всегда была рядом с девочками, которые выросли без отца. 90% работающих со мной девушек выросли без отца. Я тоже без отца», - оправдывается Н.Фархад.

Ведущая подчеркивает, что всегда была и будет рядом с девочками, чьи отцы по той или иной причине ушли из жизни, и будет продолжать им всячески помогать: «Своими словами я выразила поддержку национальным ценностям, призвав женщин не лишать детей отцов. Девочки, отец которых умер или стал шехидом, – они не безотцовщины, у них есть отец. Мой отец скончался, и я сплю с его фотографией. Я говорила о женщинах, которые лишают дочерей отцов по собственному желанию».

Н.Фархад также отметила, что во время прямого телеэфира не всегда удается полностью донести свою мысль и порой определенные моменты вырезаются: «У меня миллион выступлений, в которых я поддерживаю девочек, выросших без отца, а происходящее сегодня стало шансом для тех, кто давно хотел нанести удар по мне».

После оправдания Нигяр Фархад, реакция в социальных сетях также осталась неоднозначной. Некоторые пользователи частично приняли её объяснение, считая, что она действительно не хотела оскорбить или дискриминировать женщин, а, скорее, говорила о своём личном опыте и поддержке тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Другие же остались при своём мнении, считая её извинения неубедительными, и продолжили критиковать ведущую за поддержание устаревших взглядов, которые, по их мнению, вредят обществу.

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