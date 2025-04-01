АЖД перевезли более 130 тысяч пассажиров в праздничные дни - ФОТО

Азербайджанские железные дороги в праздничные дни перевезли более 130 тысяч пассажиров на пригородных и межрайонных поездах.

АЖД сообщает, что с 20 по 31 марта перевезено 132 124 человека, совершивших комфортные и безопасные поездки, в том числе:

- По Абшеронской кольцевой железной дороге - 106 006 человек;

- По маршруту Баку-Агстафа-Баку - 17 763 человека;

- По маршруту Баку-Балакен-Баку - 4 231 человек;

- По маршруту Баку-Габала-Баку - 4 124 человека.