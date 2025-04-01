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Для театра YUĞ ищут новое здание в центре Баку

Феликс Вишневецкий15:15 - Сегодня
Для театра YUĞ ищут новое здание в центре Баку

В центре столицы ведется поиск подходящего здания для размещения Азербайджанского государственного театра YUĞ.

Вопрос предоставления театру постоянного помещения находится в центре внимания Министерства культуры АР, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

При выборе здания учитываются художественные критерии, соответствующие уникальной эстетике театра – будущее пространство должно быть не только функциональным, но и отвечать эстетическим требованиям.

Здание театра было снесено в 2016 году – с того времени коллектив YUĞ проводит свои спектакли в малом репетиционном зале Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига.

Напомним, что ранее в театре YUĞ актером Эльшаном Аскеровым из-за неудовлетворительных условий для постановки был прерван один из спектаклей, он принес извинения режиссеру, коллегам по сцене и зрителям, после чего покинул сцену.

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