​​​​​​​Из-за серьезных нарушений на деятельность кухни ресторана «Top qapı» наложено ограничение – ФОТО

Как сообщалось ранее, в ходе проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (AQTA) в заведении общественного питания «Top qapı», принадлежащем физическому лицу Парвизу Дадашову, были выявлены серьезные нарушения.

До их устранения деятельность кухни заведения была временно приостановлена, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проверки, проведенной AQTA с целью контроля за исполнением данного решения на месте, было установлено, что ресторан «Top qapı» продолжал свою деятельность, не соблюдая меры ограничения и не устранив выявленные нарушения. Кроме того, в заведении одновременно с проведением ремонтных работ осуществлялась обработка различных продуктов питания.

В связи с данным фактом в отношении владельца заведения было возбуждено административное производство за невыполнение законных письменных требований (решений) агентства в рамках осуществления государственного надзора в сфере безопасности пищевой продукции.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях на деятельность кухни заведения вновь наложено временное ограничение до полного устранения нарушений.