Погода на четверг: В Баку ожидается до 24°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 3 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако к ночи возможен кратковременный дождь в некоторых пригородных районах. Ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 10-14°C, днем - 19-24°C. Атмосферное давление повысится с 753 мм рт. ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди с грозами, в отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, град, в высокогорных районах мокрый снег, а также возможен туман ночью и утром. Днем в большинстве районов осадки прекратятся. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-14°C, днем - 22-27°C, в горах ночью - 3-8°C, днем -12-17°C.