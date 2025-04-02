В Баку мать сдала троих малолетних детей в приют, не справившись с их шалостями

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю женщины, сдавшей троих малолетних детей в приют.

«Вчера после того, как женщина разместила троих своих детей в приюте и ушла, самый младший из них часами плакал, так как не видел мать. Его старшая сестра очень старалась его успокоить. Пока дети будут находиться в приюте, их обучение будет восстановлено, а их потребности будут обеспечиваться приютом», - рассказывает М.Зейналова.

Отвечая в соцсети на вопрос о том, почему женщина так поступила со своими детьми, правозащитница отметила следующее: «В приёмном акте указано, что ей было трудно присматривать за детьми из-за их шалостей».