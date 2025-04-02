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Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми

Феликс Вишневецкий18:15 - Сегодня
Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми

64-летний голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в уголовном деле об организованной сети торговли людьми, в том числе детьми в Румынии.

Румынский портал HotNews сообщает, что расследование данного дела ведет отдел прокуратуры Румынии по борьбе с организованной преступностью в городе Ясса, отмечая, что в прокуратуре страны подтвердили информацию о регистрации жалобы в отношении звезды боевиков.

По словам одной из возможных жертв, которая дала подробные показания в прокуратуре Румынии, речь идет о событиях в Каннах - Ван Дамма обвиняют в использовании услуг лица, заведомо подвергающегося эксплуатации.

По предположениям следствия, актер воспользовался сексуальными услугами пяти девушек, которых принудили к занятию проституцией – известно, что уголовное дело принято в производство.

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