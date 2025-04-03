Погода на пятницу: В Баку ожидается до 22° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 4 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем - 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможны интенсивные дожди, град, а в высокогорных районах – мокрый снег. Днем в большинстве районов будут перерывы в осадках. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 2-7° тепла, днем - 12-17° тепла.