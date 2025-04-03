В Локбатане обнаружено 100 кг мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Во время рейда в поселке Локбатан, проведенного Агентством продовольственной безопасности совместно с сотрудниками МВД, было обнаружено 100 кг мяса неизвестного происхождения, которое не соответствовало ветеринарным и санитарно-гигиеническим требованиям.

Мясо находилось в багажном отделении автомобиля с государственным регистрационным номером 77-AL-754, принадлежащего физическому лицу Исмаилову Гюлаббе, в Гарадагском районе города Баку, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Во время осмотра было установлено, что мясо не прошло ветеринарную экспертизу, не имело ветеринарного сопроводительного документа и не соответствовало нормативным требованиям. При лабораторном исследовании образцов мяса был выявлен ДНК лошади. В связи с этим в отношении физического лица были приняты административные меры, а мясо было изъято из оборота.

Расследование продолжается.