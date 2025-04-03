Очередной успех дирижера Эйюба Кулиева в Мариинском театре – ФОТО

На Новой сцене прославленного Мариинского театра с огромным успехом была исполнена опера «Кармен» Жоржа Бизе под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Кулиева.

Спектакль был приурочен к 100-летию великой оперной певицы Ирины Архиповой - главную партию в опере исполнила всемирно известная оперная певица, солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук. В спектакле также принимали участие - солист Большого театра оперы и балета Беларуси, знаменитый тенор Дмитрий Шабетя (Хозе) и солисты Мариинского театра Вадим Кравец (Эскамильо), Ангелина Ахметова (Микаэла) и другие ведущие артисты.

По завершении спектакля зрители стоя аплодировали всем участникам оперы – отметим, что среди зрителей также был всемирно известный дирижер, генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

За несколько дней до спектакля также у азербайджанского дирижера Эйюба Кулиева состоялся концерт с симфоническим оркестром Академической Санкт-Петербургской филармонии в Большом зале филармонии. В исполнении знаменитого оркестра прозвучал редко исполняемый 2-й концерт для фортепиано с оркестром П. Чайковского (солист - Андрей Коробейников), 1ая симфония Яна Сибелиуса и фрагменты из сюиты к балету «Семь красавиц» великого азербайджанского композитора Кара Караева.

По завершении концерта зрители долго не отпускали азербайджанского дирижера и музыкантов филармонии со сцены. На концерте также присутствовал исполняющий обязанности генерального конкурса Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде, представители азербайджанской диаспоры и ведущие деятели культуры.

Подчеркнем, что как спектакль, так симфонический концерт прошли при полном аншлаге.