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Кино на неделю: Продолжение байопика о Гаджи Зейналабдине Тагиеве и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:20 - Сегодня
Кино на неделю: Продолжение байопика о Гаджи Зейналабдине Тагиеве и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Смерть единорога»

Жанр - комедия, фэнтези, ужасы (США)

Режиссер - Алекс Шарфман

В главных ролях: Пол Радд, Дженна Ортега, Дэвид Паскуэзи, Энтони Кэрриган, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Уилл Поултер

Рейтинги: Кинопоиск - 6,3/10, IMDb - 6,4/10, Rotten Tomatoes – 5,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начинается с появлением родителей детёныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей - и теперь каждый получит по рогам.

«Тагиев: Царь»

Жанр - исторический, биография

Режиссер - Заур Гасымлы

В главных ролях: Пярвиз Мамедрзаев, Гурбан Исмайылов, Расим Джафар, Санан Аллаз

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Осенью 1888 г. Баку готовится к визиту его величества Александра III, миллионер и гласный Бакинской городской думы Гаджи Зейналабдин Тагиев борется за влияние и статус в обществе, городской голова Орловский, пользуясь своим положением, хочет прибрать нефтяной участок покончившего с собой Теймурбекова, а Исмаил, старший сын Гаджи, знакомится с генеральской дочкой Нурджахан Араблинской и намерен на ней жениться.

«Minecraft в кино»

Режиссер - Джаред Хесс

Жанр - фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный (Швеция, США)

В главных ролях: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж, Рэйчел Хаус

Рейтинги: IMDb - 6,2/10, Rotten Tomatoes – 5,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Четверо аутсайдеров попадают через таинственный портал в странную кубическую страну чудес. Чтобы вернуться домой, им придется пройти волшебный квест вместе с мастером по имени Стив.

«Bəlkə də...»

Жанр - научная фантастика, мистика, трагикомедия (Азербайджан)

Режиссер - Талех Юзбейов

В главных ролях: Талех Юзбейов, Ирана Керимова, Али Ализада

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Это научно-фантастическая история о внезапной встрече двух людей, потерявших близких, и их желании вернуться в прошлое с помощью машины времени. Изобретатель хочет сдержать слово перед своим отцом, а Мелек хочет спасти своего жениха. Однако, когда они близки к созданию машины времени, их начинают беспокоить неожиданные события и души из загробного мира. И настоящие трудности начинаются только после этого...

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«4

Жанр – комедия (Азербайджан)

Режиссер: Амиль Али

В главных ролях: Нофель Шахлароглу, Рамиль Абдуллаев, Алибей Мамедли, Джейхун Мамедов, Меджид Гусейнов

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Четыре друга, выросшие в одном дворе, оказываются втянутыми в авантюру после того, как один из них, харизматичный Хагани, проигрывает в покер классический автомобиль, принадлежащий семье его возлюбленной. Чтобы вернуть машину, друзья идут на риск, но сталкиваются с опасным владельцем казино, коварным Шахмаром. В борьбе за справедливость они не только попадают в череду комедийных и напряжённых событий, но и меняют свои жизни.

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