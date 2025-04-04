В жилом доме в Товузе произошел пожар, есть пострадавший - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Вагифа в городе Товуз.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы пожарной охраны Государственной службы противопожарной защиты МЧС в Товузском районе, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в квартире, расположенной на первом этаже здания, было в короткие сроки ликвидировано. В результате пожара сгорели горючие конструкции трёхкомнатной квартиры общей площадью 70 кв.м на площади 50 кв.м., оставшаяся часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.

Во время пожара пожарными были спасены четыре жителя дома, двое из которых - малолетние дети, оказавшиеся в беспомощном состоянии. Семь человек были эвакуированы в безопасную зону, один пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.