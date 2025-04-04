Фраза «Buzovnada bir xala var...» из фильма «Ayıq sürücü» оскорбила жителей Бузовна - ВИДЕО

Жители бакинского посёлка Бузовна возмущены фразой, прозвучавшей в фильме режиссера Али Мамедова «Ayıq sürücü» (Трезвый водитель), которая, по их мнению, унижает и позорит жителей данного поселка.

Причиной возмущения жителей стала фраза, прозвучавшая в одном из эпизодов фильма, когда один из героев заявляет, что у него в Бузовна есть взрослая любовница (Buzovnada bir xala var...), которая настойчиво зовёт к себе, но у него всё не получается приехать к ней из-за занятости по работе, сообщает 1news.az со ссылкой на сюжет APA TV.

Проживающий в Бузовна заслуженный артист Мирза Агабейли выразил возмущение данным эпизодом, отмечая, что ему непонятна цель: «Неужели в попытке унизить, опозорить жителей Бузовна?».

С ним согласны и другие жители поселка, считающие что «Ayıq sürücü» - прямое оскорбление как поселка, так и его жителей, и требующие удаления фильма из Сети – с ними согласен и киновед Айдын Кязымзаде, назвавший фильм преступлением и подчеркнувший, что в поселке Бузовна все знают друг друга.

«Мало вырезать эпизод, фильм нужно уничтожить», - подчеркивает киновед, с мнением которого, как и с мнениями жителей поселка, можно ознакомиться в нижеприведенном сюжете.

Режиссер фильма А.Мамедов записал в связи с произошедшим видеообращение, в котором отметил, что фильм «Ayıq sürücü» за короткий срок завоевал успех, и он не ожидал подобной реакции от жителей поселка Бузовна, подчеркнув следующее:

«На четвертый день со дня премьеры ко мне обратились с просьбой удалить эпизод, где упоминается Бузовна. Я отказался, и в ответ мне сказали, что я должен подготовиться к критике, но это уже не критика, а оскорбления. Я не преследовал какой-то цели кого-то оскорбить. Мы не думали, что подобная фраза может вызвать негативную реакцию у жителей того или иного поселка. Везде есть и хорошие, и плохие люди. Считаю агрессию в адрес фильма неправильной, так как в нем нет ничего унижающего поселок Бузовна и его жителей».