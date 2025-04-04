Премьера клипа: Нигяр Джамал «Unutsan» - ВИДЕО

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Нигяр Джамал презентовала новый видеоклип, снятый на лирическую песню «Unutsan».

Автором песни, рассказывающей о любви и затрагивающей самые трогательные и искренние чувства, является Миро, известный своими хитами «Əlcək» и «Bilmək olmaz», созданными для народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой.

Новый клип Н.Джамал снят режиссером Рамином Нифталиевым, а главную мужскую роль в нем исполнил Сирадж Баялизаде.