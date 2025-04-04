Погода на субботу: В Баку ожидается туман и дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 5 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах возможен дождь. Утром и вечером в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление снизится с 762 мм рт. ст. до 754 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 60-65%.

На территории Азербайджана в основном без осадков, однако к вечеру в некоторых местах возможны кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные осадки, град, а в высокогорных районах дождь перейдет в мокрый снег. Ночью и утром временами будет туман. Западный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.