Владельцу кафе «Şəki» грозит ответственность за вырубку деревьев

В Насиминском районе, на улице Джавадхана, на территории кафе «Şəki» была проведена проверка по жалобе, поступившей в 11-й региональный департамент управления экологии и природных ресурсов.

Руководитель управления Гафар Агаев сообщил 1news.az, что в ходе расследования было установлено, что деревья были вырублены по указанию владельца кафе Фамиля Сафарова во время ремонтно-строительных работ в кафе, что привело к ущербу природной среде на сумму 11 700 манатов.

«По факту был составлен акт 2 апреля 2025 года. Поскольку ущерб, нанесенный природе, имеет признаки преступления, собранные материалы были направлены в Генеральную прокуратуру АР для правовой оценки», — отметил Г.Агаев, добавив, что для восстановления зеленых насаждений в этом районе было направлено обращение в исполнительную власть Насиминского района и Хозяйственное объединение по озеленению.