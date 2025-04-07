Погода на вторник: В Баку ожидается до 31° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 8 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах будет туман. Юго-западный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 12-16° тепла, днем - 26-31° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 60-65%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах временами пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, град, а в высокогорных районах - дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 15-20°, в отдельных местах - 23° тепла.