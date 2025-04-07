В Сабунчинском районе совершено разбойное нападение на магазин

В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на один из магазинов в Сабунчинском районе.

Неизвестное лицо, угрожая продавцу холодным оружием, совершило разбой, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП, был задержан подозреваемый в совершении преступления 25-летний Э.Мамедов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.