Начиная с этой даты температура воздуха в Азербайджане понизится на 10 градусов

По данным Национальной службы гидрометеорологии, начиная с дня 8 апреля и до 12 апреля в северных и западных районах ожидается дождливая погода с перерывами, местами с грозами.

В отдельных районах осадки будут носить ливневый, интенсивный характер, возможен град, а в высокогорных местностях - перейдут в снег.

Начиная с 9 апреля температура воздуха постепенно понизится на 5–10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, а в горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные селевые потоки.