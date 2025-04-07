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Раскрыта серия краж в Сабаильском районе

Феликс Вишневецкий16:30 - Сегодня
Раскрыта серия краж в Сабаильском районе

В полицию поступила информация о краже ремонтных инструментов и электрического оборудования из четырёх домов и одного гаража, расположенных на территории Сабаильского района.

В результате пострадавшим был нанесён материальный ущерб на сумму более 2850 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении краж - ранее судимого 31-летнего Г.Гадырова.

Кроме того, на территории Гарадагского района был задержан 43-летний Т.Гусейнов, подозреваемый в краже кошелька, в котором находились 570 манатов и документы, принадлежащие одному из граждан.

Проводятся расследования.

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