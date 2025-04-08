Бакинец Влад Лисовец показал редкий снимок с Жанной Фриске из личного архива – ФОТО

Топовый российский стилист, телеведущий и эксперт моды бакинец Влад Лисовец представил на своем Telegram-канале ранее нигде не публиковавшийся кадр из личного архива с российской поп-певицей Жанной Фриске.

«Овечкин за обедом пригласил нас посмотреть его игру. И мы поехали. И тогда тоже его команда выиграла. Мы с Жанной радовались как дети. Были ещё совместные походы в ночные клубы, но остановимся на спорте», - пишет В.Лисовец в комментарии к нижеприведенному снимку, отмечая, что это эксклюзивный кадр, и сообщая, что он был сделан в Майами в январе 2011 года.

Напомним, что одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса - Жанны Фриске - не стало 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.