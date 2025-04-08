В Баку пройдут Дни культуры Катара – ФОТО

С 10 по 13 апреля в столице Азербайджана пройдут Дни культуры Катара.

10 апреля с 15:00 в Национальном приморском парке (бульвар – прим.ред.), в различных павильонах, гости смогут познакомиться с национальной одеждой Катара, его кухней, музыкой, искусством ткачества и каллиграфии, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерство культуры.

Также в эти дни там же пройдут концерты с участием музыкантов из Катара.

Кроме того, 10 апреля в Центре Гейдара Алиева состоится официальная церемония открытия Дней культуры Катара – в рамках мероприятия будет представлена широкая концертная программа с участием мастеров искусств и творческих коллективов Катара.

Отметим, что Дни культуры Азербайджана, проведенные в феврале 2024 года в столице Катара, Дохе, запомнились ярким и торжественным представлением азербайджанской культуры в дружественной стране. Подчеркнем, что ранее Дни культуры Катара были организованы в Азербайджане в июне 2009 года.

«Отношения между Азербайджаном и Катаром развиваются во всех сферах на основе взаимного доверия и дружеских отношений между лидерами двух стран - страны успешно сотрудничают как на двусторонних, так и на многосторонних платформах», - отмечают в Минкультуры.