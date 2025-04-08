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Мадонна и Элтон Джон положили конец многолетней вражде - ФОТО

Феликс Вишневецкий16:52 - Сегодня
Мадонна и Элтон Джон положили конец многолетней вражде - ФОТО

66-летняя королева мировой поп-музыки Мадонна рассказала на своей странице в социальной сети Instagram о том, что «наконец, зарыла топор войны» со всемирно известным британским певцом 78-летним Элтоном Джоном.

«Вспомнила, как в старших классах школы однажды сбежала из дома, чтобы увидеть концерт Элтона в Детройте. Это было незабываемое выступление, которое помогло мне понять, какую силу имеет музыка. Увидеть его на сцене в те годы изменило всю мою жизнь. Я всегда чувствовала себя изгоем, пока росла, и, глядя на него на сцене, я осознала, что быть другим - это нормально, что можно выделяться, идти по непроторенной дороге. Более того - это необходимо», - отмечает Мадонна в Instagram, рассказывая, что встретилась с Э.Джоном за кулисами шоу Saturday Night Live, где тот был гостем и куда она пришла специально посмотреть его выступление.

Мадонна подчеркивает, что на протяжении десятилетий ей было больно от осознания, что человек, которым она так восхищалась, открыто выражал неприязнь к ней, как к артистке, и она не понимала, почему: «Когда мне сказали, что Элтон Джон будет музыкальным гостем на SNL, я решила пойти. Мне нужно было пойти за кулисы и поговорить с ним. Когда мы встретились, первое, что он сказал, было: «Прости меня» - и стена между нами рухнула.
Прощение - это невероятно мощный инструмент. Спустя минуты, мы обнимались.
Потом он сказал, что написал для меня песню и хочет сотрудничать. Всё как будто замкнулось в идеальный круг».

Вражда Элтона Джона и Мадонны началось ещё в начале нулевых, когда он жёстко раскритиковал её трек «Die Another Day», назвав его худшей песней, когда-либо звучавшей в фильмах о Джеймсе Бонде. Позже Э.Джон не сдерживал себя и в других высказываниях: упрекал певицу в использовании фонограммы и отпускал колкие шутки в адрес её выступления на Super Bowl Halftime Show 2012. Именно он позволил себе особенно резкое высказывание, назвав Мадонну «ярмарочной стриптизершей», и предрёк конец её карьеры.

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