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Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за резкого изменения погоды

Феликс Вишневецкий10:40 - Сегодня
Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за резкого изменения погоды

По данным синоптиков, начиная с сегодняшнего дня и до 12 апреля на территории страны ожидается резкое изменение погодных условий с ветром и дождем, а также снижение температуры на 5–10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Главное управление Государственной дорожной полиции в связи с данным предупреждением обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными при выезде на дороги, чтобы предотвратить возможные аварии: «Поскольку в дождливую и туманную погоду на дорогах значительно возрастает риск скольжения, водители должны выбирать скорость в соответствии с дорожными и метеоусловиями, соблюдать достаточную дистанцию и контролировать техническое состояние транспортных средств. Не следует забывать, что в ветреную погоду движение становится затруднённым и опасным. Владельцам и водителям прицепных, тентованных и длинномерных грузовых автомобилей необходимо обратить особое внимание на упаковку перевозимого груза».

Что касается пешеходов, то им рекомендуется проявлять особую осторожность в неблагоприятные погодные условия, двигаться по тротуарам, не выходить на проезжую часть и переходить дорогу только в местах, предназначенных для пешеходов.

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