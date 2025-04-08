В 2024 году TikTok удалил в Азербайджане более трех миллионов видеороликов

Ведущая платформа коротких видероликов TikTok ставит в приоритет безопасность местного сообщества в Азербайджане, способствуя формированию дружелюбной среды для творчества.

Чтобы поддерживать безопасность на платформе, TikTok задействует самые инновационные технологии, а также десятки тысяч профессионалов по всему миру – в частности, модерация платформы в формате 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий Правила сообщества, а в интересах соблюдения прозрачности TikTok раскрывает количество удаленного контента в ежеквартальных отчетах, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TikTok.

По итогам 2024 года в Азербайджане:

- Более 3,1 миллиона видеороликов были удалены по причине нарушения Правил сообщества (в 2023 году было удалено чуть более 2 миллионов видео).

- 97% видеороликов были удалены проактивно, то есть до того, как на них пожаловались.

- 94% видеороликов было удалено в течение 24 часов после публикации.

- 90% видеороликов было удалено до того, как их кто-либо увидел.

- 770 тысяч прямых трансляций было заблокировано по причине различных нарушений.

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