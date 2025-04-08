3а 2024 год TikTok удалил 140 тысяч аккаунтов пользователей младше 13 лет в Азербайджане

Ведущая платформа коротких видеороликов TikTok ставит абсолютным приоритетом безопасность сообщества платформы и способствует формированию дружелюбной среды, где люди могут творить, объединяться и узнавать что-то новое.

Подчеркивается, что особое внимание TikTok уделяет безопасности несовершеннолетних пользователей - платформа предназначена только для пользователей, достигших 13 лет, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TikTok.

Команда модераторов платформы идентифицирует и удаляет учетные записи, принадлежащие пользователям, не достигшим этого возраста - так, за весь 2024 год в Азербайджане было удалено 140 тысяч учетных записей пользователей младше 13 лет.

Отмечается, что в рамках непрерывной работы по обеспечению безопасности подростков в прошлом месяце платформа запустила новый функционал, направленный на создание безопасной цифровой среды для молодежи. В частности, TikTok представил новую функцию в рамках "Семейных настроек", которая позволяет родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в заданные ими периоды времени.