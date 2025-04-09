Эмин Агаларов предупреждает о мошенниках, использующих ИИ: «Это не я, будьте осторожны!» - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов обратился к своим поклонникам в социальных сетях, которых предостерег от мошенников.

«Осторожно, мошенники. Друзья, в интернете появилось видео, которое создано через искусственный интеллект. Кстати, очень круто сделано. Голос не очень похож пока, но мимика и разговорная речь… Это не я, это аферисты и мошенники. Не слушайте. Не владею никакой платформой, не обещаю никому никакой доходности. За исключением только той, которая в See Breeze, инвестируйте только в See Breeze», - отмечает Э.Агаларов в своем видеообращении к поклонникам.

Отметим, что в созданном мошенниками с помощью ИИ видео от имени Эмина Агаларова предлагается «выйти на новый уровень финансовой независимости».