В Сумгайыте задержан вымогатель, угрожавший женщине распространением компромата в соцсетях

В городе Сумгайыт 39-летняя женщина обратилась в полицию, заявив, что некий человек угрожал распространить в социальных сетях компрометирующую информацию о ней, требовал деньги и забрал у нее золотые украшения.

В результате проведенных полицейскими мероприятий был задержан 26-летний Н.Керимов, который подозревается в вымогательстве с угрозами, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Проводится расследование.