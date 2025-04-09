Погода на четверг: В Баку ожидается сильный ветер и кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 10 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, с кратковременными дождями утром в отдельных районах. В некоторых местах дождь усилится, возможны молнии, а также туман ночью и утром в отдельных районах. Прогнозируется сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11° тепла, днем - 11-13° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 756 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, возможны молнии. В некоторых местах дождь будет интенсивным, возможно выпадение града, в горных районах возможен снег, а также туман ночью и утром в отдельных местах. Прогнозируется западный ветер, местами с порывами.

Температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем - 15-19° тепла, в горах ночью - 4-9° тепла, днем - 9-14° тепла.