Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП с погибшим, вышел на свободу

Осужденный ранее за гибель человека в ДТП российский актер Михаил Ефремов покинул по условно-досрочному освобождению территорию исправительной колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Ефремова Юрий Падалко: «Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву».

Напомним, что в конце марта суд одобрил ходатайство М.Ефремова об условно-досрочном освобождении - на суде актер, совершивший смертельное ДТП, за которое был приговорен к восьми годам колонии общего режима, пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль, заявив, что осознает вину.

Согласно решению суда, М.Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.

По словам адвоката, после лечения М.Ефремов вернется к работе: «Потому что он талантливый артист очень. Он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. Он даже здесь, вы знаете, снимал фильмы короткие, насколько возможно было».

Отмечается, что у М.Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь легких, лечить которую он будет в Москве.