Погода на пятницу: В Баку ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 11 апреля.

Ожидается, что в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, в течение дня преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Сильный северо-западный ветер днём сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит: ночью +6…+8°, днём +10…+13°. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет находиться в пределах 70–80%.

В районах Азербайджана ожидаются местами прерывистые осадки, возможны грозы. В отдельных районах дожди будут носить ливневый и интенсивный характер, возможен град, а в высокогорных районах - снег. Вечером в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром местами туман. Умеренный западный ветер в некоторых районах временами усилится.

Температура воздуха: ночью +7…+10°, днём +11…+15°; в горах ночью +0…+4°, днём +4…+7°.