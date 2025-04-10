Азербайджан представлен на церемонии открытия «Актау - культурная столица тюркского мира»

5 апреля состоялась торжественная церемония открытия «Актау - культурная столица тюркского мира 2025», в рамках которой прошли выступления делегаций тюркских стран и праздничный концерт с участием ведущих творческих коллективов региона.

В мероприятии приняли участие руководители ТЮРКСОЙ, Организации тюркских государств, Фонда тюркской культуры и наследия, представители соответствующих ведомств тюркских республик, а также представители администрации Мангистауской области и города Актау, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры АР.

В мероприятии приняла участие широкая делегация из Азербайджана, возглавляемая заместителем министра культуры Мурадом Гусейновым - после выступлений официальных лиц на церемонии открытия состоялся грандиозный гала-концерт с участием мастеров искусства тюркского мира.

В концерте более 20 деятелей искусства из Азербайджана внесли яркий вклад в атмосферу мероприятия своими выступлениями. Национальные танцы в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца, яркие выступления эстрадного певца Илькина Довлетова, ашуга Гальбинура Ибрагимли и тариста Исмаила Зульфугарова были встречены с большим интересом и аплодисментами.

Также мастера декоративно-прикладного искусства - Гюльнар Исмиева (вышивка), Метанет Мирзалиева (кялагаи) и Назар Алиев (чеканка) - представили образцы древнего народного творчества. В рамках мероприятия состоялась двусторонняя встреча заместителя министра культуры Мурада Гусейнова с генеральным секретарём ТЮРКСОЙ Султаном Раевым.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ТЮРКСОЙ, состоялся обмен мнениями по реализуемым мероприятиям, а также по будущим совместным проектам и инициативам. Кроме того, была предоставлена информация о деятельности, запланированной организацией в Актау в течение года.

Отметим, что город Актау получил статус «Культурной столицы тюркского мира» на 2025 год в ноябре 2024 года, приняв его от туркменского города Анев.