На выпускных экзаменах 23 учащихся показали максимальные результаты

Ученики 11-х классов, участвовавшие в прошедших 2 марта выпускных экзаменах, могут ознакомиться с результатами экзамена, перейдя по ссылке, используя номер работы (8-значный код ученика) и номер удостоверяющего личность документа (или FIN).

Ученики могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), а также отправив «iş nömrəsi» (8-значный код ученика) на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Из 57439 человек, которые должны были участвовать в выпускных экзаменах, 468 человек не явились.

Результаты 10 человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.

Среди участников экзамена 23 человека набрали 300 баллов и показали наивысший результат.

Отметим, что результаты выпускного экзамена, проведенного 9 марта 2025 года, планируется объявить до конца следующей недели.