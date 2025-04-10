 Кино на неделю: Рами Малек в шпионском триллере «Новичок» и не только - ФОТО – ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Кино на неделю: Рами Малек в шпионском триллере «Новичок» и не только - ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:39 - Сегодня
Кино на неделю: Рами Малек в шпионском триллере «Новичок» и не только - ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Микки Монстр»

Жанр - ужасы, комедия (США)

Режиссер - Стивен Ламорт

В главных ролях: Тайлер Пози, Дэвид Ховард Торнтон, Джаред Джонстон, Брайан Куинн, Джесси Коув, Энтони Е. Уильямс, Кайли Хайман, Брайан Сколаро

Рейтинги: IMDb - 4,1/10, Rotten Tomatoes - 4,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Озорной мышонок Микки долгие годы радовал детей, но их гнев и злоба породили в нём монстра, желающего превратить мир в хаос. У Нью-Йорка может появиться новый властелин, если пассажиры пароходика Вилли не остановят беспощадного Микки.

«Новичок»

Жанр - боевик, триллер (США)

Режиссер - Джеймс Хоуз

В главных ролях: Рами Малек, Джон Бернтал, Джулианна Николсон, Рэйчел Броснахэн, Лоренс Фишбёрн, Катрина Балф, Холт Маккэллани

Рейтинги: IMDb - 6,8/10, Rotten Tomatoes - 5,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Чарльз Хеллер - криптограф ЦРУ, чья жена погибает во время теракта в Лондоне. Однако его начальство затягивает расследование, поэтому Хеллер решает самостоятельно заняться поиском террористов. Так как у него нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специальное обучение.

«Дроп»

Жанр - триллер, драма, детектив (США)

Режиссер - Кристофер Лэндон

В главных ролях: Мэган Фэйхи, Брэндон Скленар, Вайолетт Бин, Рид Даймонд, Габриэль Райан, Джеффри Селф

Рейтинги: IMDb - 6,3/10, Rotten Tomatoes - 6,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Вдова Вайолет отправляется на первое за долгие годы свидание и немного нервничает. Но вопреки самым пессимистичным ожиданиям всё идет прекрасно, и её спутник оказывается вполне приятным и интересным собеседником. Внезапно женщине начинают поступать анонимные сообщения, в которых неизвестный угрожает убить её маленького сына, если Вайолет не будет выполнять указания преступника.

«Çimıldık»

Жанр – комедия (Азербайджан)

Режиссер - Шухрат Саломов

В главных ролях: Дадахон Обидов, Ситора Алимджанова, Мухаммадисо Абдулхаиров

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Молодая семейная пара, создала семью по любви, но, несмотря на это, из-за незначительных семейных разногласий они решают развестись. Получив решение суда о разводе, они чувствуют облегчение и сразу же отправляются в разные стороны, предвкушая новую, свободную жизнь. Однако судьба подбрасывает им неожиданный̆ сюрприз: где бы они ни засыпали ночью, каждое утро они неизменно просыпаются внутри установленного в музее искусств чимилдика – традиционного свадебного полога, символизирующего первую брачную ночь...

«Zorla güvenlik»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер – Джанер Четинер

В главных ролях: Эвлия Айкан, Гаджи Ахмет Ак, Фестер Абду

Рейтинги: IMDb - 6,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: История молодого человека, который по настоянию матери устраивается работать охранником в торговом центре, где, оставшись на смене, оказывается втянут в величайшее приключение своей жизни. Его кумир - девушка-стримерша - вместе с командой инфлюенсеров проникает в ТЦ, чтобы снять новый контент. Но они - не единственные «посторонние» в здании. Внутрь также проникла банда грабителей.

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