Из Польши в Азербайджан доставлен объявленный в международный розыск гражданин Грузии

Сотрудничество с правоохранительными органами Польши в области борьбы с преступностью успешно продолжается.

В соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, постановлением Лодзинского районного суда Польской Республики удовлетворена просьба Генеральной прокуратуры о экстрадиции гражданина Грузии Агаджанова Ульпета, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Поскольку были установлены обоснованные подозрения, что Ульпет Агаджанов совершил умышленное убийство, войдя в преступный сговор с группой лиц, было принято решение привлечь его в качестве обвиняемого. Так как он скрывался от следствия, его объявили в международный розыск – он был обнаружен и арестован в октябре 2024 года в польском городе Кутно.

3 апреля 2025 года У.Агаджанов был доставлен из Польши в Азербайджан под конвоем специального подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.