Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 12 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачность будет увеличиваться, в целом без осадков. Однако утром на некоторых территориях возможны кратковременные дожди.

Южно-восточный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 6-8° тепла, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление снизится с 759 мм рт. ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможен град, а в высокогорных районах - снег. Днем в большинстве районов будет перерыв в осадках.

Ночью и утром местами возможен туман. Западный ветер в некоторых местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 15-18° тепла, в горах ночью - от 0 до 5° мороза, днем - 5-10° тепла.