Незаконная вырубка деревьев в Баку и регионах нанесла ущерб природе почти на 90 тыс. манатов

В ходе контрольных мероприятий, проведённых сотрудниками Государственной службы экологической безопасности за последнюю неделю, были выявлены факты незаконной вырубки зелёных насаждений на административных территориях городов Баку и Сумгайыт, а также Барды, Товуза и Исмаиллы.

Установлено, что на территории города Баку, в Насиминском районе на улице Джавадхана, на территории объекта общественного питания «Şəki», на улице А.Нахчивани в Бинагадинском районе, напротив объекта общественного питания «Həyat», на улице М.Сеидова в Ясамальском районе, на улице С.Джафарова в посёлке Ени Гюнешли в Сураханском районе, на улице Черкассы в городе Сумгайыт, в селе Икинджи Хаджалли в Бардинском районе, на улице М.А.Сабира в городе Говлар Товузского района и в селе Бехлиан в Исмаиллинском районе были вырублены деревья, в результате чего природе был причинён ущерб на сумму 89 190 манатов.

По каждому факту вырубки зелёных насаждений, поскольку причинённый ущерб является преступным деянием, материалы для правовой оценки готовятся к передаче в правоохранительные органы.