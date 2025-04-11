В эти дни в Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии прогнозирует изменение погодных условий на территории Азербайджана.

13 апреля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана, а вечером 14 апреля, начиная с северных и западных районов, ожидаются дожди, грозы, град, снег в горных районах. С 15 апреля погода станет ещё более неблагоприятной, дожди будут интенсивными и сильными.

Ожидается, что из-за осадков уровень воды в реках повысится, возможны кратковременные сели в некоторых горных реках. Риск наводнений и селевых потоков выше в реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, Нахчыванской АР и Лянкяран-Астаринской зоны.

В Баку и на Абшеронском полуострове с ночи 14 на 15 апреля ожидаются дожди с перерывами, в некоторых районах возможны ливни. 16 апреля вероятно увеличение интенсивности осадков.