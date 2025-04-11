Приостановлена деятельность ещё одной пожароопасной автозаправочной станции - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжает осуществлять необходимые меры в рамках своих полномочий с целью обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

В этом контексте, в ходе проведённой проверки на автозаправочной станции, расположенной в селе Хашимханлы Сабирабадского района, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Было установлено, что данные нарушения представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также имущественным интересам государства - сложившаяся ситуация свидетельствовала о том, что в случае продолжения эксплуатации объекта возможное возгорание могло в кратчайшие сроки распространиться и привести к неизбежной трагедии.

Ввиду грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности автозаправочной станции, расположенной в селе Хашимханлы Сабирабадского района - один экземпляр решения был передан представителю объекта.