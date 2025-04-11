За день кибермошенники украли с банковских карт граждан около 25 тыс. манатов

10 апреля с разных карт граждан Азербайджана с помощью различных киберметодов были похищены суммы в 15 650, 2 000, 1 400, 1 020, 1 000, 999, 995, 680, 470, 400, 150 и 100 манатов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

«CVV/CVC код на карте, OTP код, отправленный через SMS, логины и пароли для доступа к другим системам, а также PIN-код карты — это конфиденциальная информация. Если вы передадите эти данные незнакомым лицам, ваши средства на счету, или, если денег нет, кредиты, будут украдены», - подчеркивают в МВД.

МВД рекомендует гражданам проявлять осторожность с подозрительными звонками, связанными с привлекательными предложениями по заработку, страховке, укреплению банковских счетов и платежами по депозитам и никогда не передавать личные банковские данные незнакомым лицам, так как это опасно.