Состоялась встреча между представителями AZAL и Республики Молдова

Состоялась встреча между представителями ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) и делегацией Республики Молдова.

Во встрече приняли участие президент AZAL Самир Рзаев, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова, сопредседатель Межправительственной комиссии Молдова–Азербайджан Владимир Боля, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Азербайджане Александр Есауленко, посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев, а также другие представители AZAL и молдавской стороны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines, в ходе переговоров были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области воздушного транспорта между Азербайджаном и Молдовой.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития воздушного сообщения, увеличения количества регулярных пассажирских рейсов и дальнейшего взаимодействия в авиационной сфере.

Президент AZAL Самир Рзаев отметил, что в связи с растущим пассажиропотоком с апреля 2025 года количество рейсов по маршруту Баку–Кишинэу-Баку увеличено до пяти раз в неделю. В мае текущего года планируется довести их количество до семи раз в неделю.

Глава молдавской делегации Владимир Боля и посол Александр Есауленко высоко оценили сотрудничество с AZAL и выразили готовность молдавской стороны оказывать всестороннюю поддержку в развитии двусторонних связей.

Отметим, что регулярные рейсы по маршруту Баку–Кишинэу–Баку выполняются с сентября 2023 года. В 2024 году на этом направлении было выполнено 189 рейсов (туда-обратно), перевезено 49 636 пассажиров. За первые три месяца 2025 года выполнен 51 рейс, перевезено 12 180 пассажиров.

Обе стороны выразили уверенность в том, что увеличение числа рейсов создаст дополнительные удобства для пассажиров и внесет вклад в развитие экономических, культурных и туристических связей между Азербайджаном и Молдовой. В ходе встречи также были рассмотрены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, а также возможности дальнейшего сотрудничества.