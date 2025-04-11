Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий

По информации синоптиков, неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся ветром и дождём, сохранятся на территории страны до 12 апреля.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям, в котором водителей призывают быть осторожными при выезде на дороги и строго соблюдать правила, чтобы предотвратить возможные опасности на дорогах.

«Водителям рекомендуется в дождливую и ветреную погоду выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, избегать резких манёвров и внезапного торможения, а также не выполнять обгоны без особой необходимости. Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами и длинномерным кузовом следует уделять особое внимание упаковке перевозимого груза в ветреную погоду», - отмечается в обращении дорожной полиции.

Подчеркивается, что транспортные средства следует оставлять вдали от объектов с высоким риском оползней, обрушений, поломок или опрокидывания, а при парковке предпочтение следует отдавать закрытым помещениям.