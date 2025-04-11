Премьера клипа: Ройа «Verdim getdi» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала новый видеоклип на песню «Verdim getdi» (музыка Тарлана Мамедгусейнова, слова Гасана Бабаева).

Как и практически все клипы, снятые певицей в последние годы, клип «Verdim getdi» также отснят в Стамбуле – режиссером в этот раз выступил клипмейкер Рамазан Арсланкая, а руководителем проекта – топовый азербайджанский стилист Анар Агакишиев.

В пресс-службе народной артистки отмечают, что над проектом в течение двух месяцев работала большая профессиональная команда – к съемкам были привлечены танцоры, сотрудничающие с суперзвездой турецкого шоу-бизнеса Хадисе, все образы для Ройи и танцоров были созданы специально для съемок и т.д.

Отметим, что трек «Verdim getdi» уже доступен на всех электронных музыкальных платформах по ссылке