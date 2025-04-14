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Танкер-музей «Сураханы» принят в Международный Конгресс Морских Музеев

First News Media11:25 - Сегодня
Танкер-музей «Сураханы» принят в Международный Конгресс Морских Музеев

Танкер-музей “Сураханы” Азербайджанской Каспийской Морской Судоходной Компании (ASCO) принят в члены Международного Конгресса Морских Музеев (International Congress of Maritime Museums — ICMM).

Став членом ICMM, музей получил статус первого музея, представляющего не только Азербайджан, но и весь Кавказский регион в этой авторитетной международной организации.

Членство предоставляет музею возможность участия в международных проектах, обмена опытом и представления на тематических выставках. Кроме того, благодаря этой платформе древняя морская история и наследие Азербайджана будет представлено более широкой международной аудитории.

После многолетней службы в качестве танкера на Каспийском море, “Сураханы” был преобразован в музей в 2021 году и на сегодняшний день успешно продолжает свою деятельность как первый и единственный в мире действующий танкер-музей.

Музей предоставляет жителям и туристам возможность ознакомиться с историей судоходства в Азербайджане, нефтедобычей на Апшероне, а также с героическим трудом азербайджанских моряков.

Международный Конгресс Морских Музеев был основан в 1972 году и в настоящее время объединяет около 150 членов из более чем 40 стран мира. Раз в два года организация проводит международный конгресс, направленный на укрепление сотрудничества между музеями-членами, а также обмен опытом в области сохранения и популяризации морского наследия. Следующий Конгресс ICMM пройдет 13–18 сентября 2026 года в Сиднее, Австралия, в Австралийском Национальном Морском Музее.

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