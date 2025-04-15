IDEA продолжает восстановление мозаик в Баку - ФОТО

В нескольких районах столицы можно встретить мозаичные композиции, украшающие здания и парки, которые являются одной из форм историко-культурного наследия азербайджанского народа.

К сожалению, из-за недостаточного внимания к этому виду народно-прикладного искусства возникла серьезная необходимость в реставрации мозаичных композиций, созданных в XX веке.

В связи с этим, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку были проведены масштабные работы по восстановлению мозаики, являющейся редким примером монументального искусства, которая украшала фасад бывшего Бакинского шинного завода, расположенного вблизи станции метро «Улдуз» в Наримановском районе.

Уже в нескольких местах Баку – в Насиминском районе, по адресу Тбилисский проспект, 54, в Хазарском районе, рядом с санаторием в Загульбе, а также на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Абдулвахаба Саламзаде были восстановлены примеры монументальных мозаик.

Восстановительные работы продолжаются и в ряде других мест, открывая новую страницу в культурной жизни столицы, возвращая утраченный дух времени жителям города и будущим поколениям.

Таким образом, мозаика становится живым художественным элементом столицы, играющим роль моста между прошлым и будущим, искусством и повседневной жизнью, промышленной историей и современным экологическим градостроительством.