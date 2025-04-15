Современно и трогательно: EMIN и Асия презентовали клип «Тихий океан» - ВИДЕО

На прошлой неделе на всех электронных музыкальных площадках был презентован дуэт народного артиста Азербайджана EMIN’a с молодой российской певицей Асией (Анастасия Алентьева – прим. ред.) «Тихий океан» (музыка и слова Елизаветы Алексеевой).

«Тихий океан» - первая совместная песня EMIN’а и Асии, премьера сингла состоялась 10 апреля на премии ЖАРА Music Awards, и в продолжение релиза сегодня артисты выпустили снятый режиссером Рустамом Романовым клип, погружающий зрителя в атмосферу полной гармонии и таинства пути двух героев друг к другу.

Рассказывая о новом дуэте, EMIN отмечает следующее: «Мне очень нравится творчество Насти. Когда я услышал эту песню, понял, что в ней необходим модный и красивый голос. И первое имя, которое сразу пришло в голову, - Асия. Совместная работа стала большим удовольствием. Счастлив, что у нас все получилось».

В свою очередь Асия, комментируя проект, отмечает, что любит душевные песни: «Тихий океан» - именно такая, очень красивая композиция. Здорово, что мы можем дарить слушателю современную, при этом трогательную музыку».

Подчеркнем, что «Тихий океан» - первая песня из альбома, который EMIN получил в подарок на свой юбилей от Bahh Tee, Константина Ноникова и команды лейбла Lotus Music.