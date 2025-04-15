В Азербайджане вводится новшество при приеме в первый класс

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию сообщило о новшестве при приеме в первый класс.

В процессе поступления детей в 1-й класс на 2025-2026 учебный год вводится еще одно новшество: гражданам Азербайджанской Республики и иностранным гражданам, имеющим разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны, будет ограничен доступ в личный кабинет с использованием «имени пользователя и пароля», сообщает 1news.az со ссылкой на Госагентство.

Отмечается, что эта мера реализуется с целью повышения безопасности персональных данных пользователей и упрощения процесса идентификации при входе в систему.

Доступ в личный кабинет будет обеспечен через единую систему входа (Digital login), предоставляемую Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Родители, желающие зарегистрироваться с использованием других документов, смогут обратиться в альтернативные регистрационные центры.

Отметим, что процесс приема детей в 1-й класс начнется 1 мая 2025 года в 11:00.