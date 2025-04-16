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В Астане стартовал II Центрально-Азиатский медиафорум - ФОТО

Рустам Азимов13:20 - 16 / 04 / 2025
В Астане стартовал II Центрально-Азиатский медиафорум - ФОТО

Сегодня, 16 апреля, в столице Казахстана начал свою работу II Центрально-Азиатский медиафорум.

Мероприятие собрало более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.

Цель форума - укрепление сотрудничества между медиа Центральной Азии и международными партнёрами, обсуждение влияния цифровой трансформации на региональное информационное пространство, а также глобальных вызовов, таких как изменение климата и геополитическая нестабильность.

Форум открылся рабочей встречей министров информации стран Центральной Азии. В числе спикеров министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, представители профильных ведомств Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, а также руководители ключевых медиаструктур региона.

Открывая мероприятие, Аида Балаева подчеркнула значимость форума как уникальной площадки для выработки общих подходов к информационному сотрудничеству. В своей речи она отметила, что благодаря инициативе глав государств Центральной Азии, активизировалась работа по созданию совместных медиапроектов и укреплению горизонтальных гуманитарных связей: «Наш форум стал по-настоящему уникальной площадкой, на которой мы можем не только открыто обсудить текущую повестку дня, но и выработать общие подходы совместной информационной работы в регионе. На уровне лидеров Центральной Азии неоднократно обсуждался вопрос активизации сотрудничества в информационной сфере».

По ее словам, в прошлом году на Консультативной встрече в Астане было предложено начать работу по созданию совместных медиапродуктов: «Казахстан поддержал идею создания общего центральноазиатского телеканала и подготовки телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, а также цикла образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов. Так, в настоящее время страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе».

Аида Балаева отметила, что гуманитарное сотрудничество в Центральной Азии выходит на новый уровень: реализуются совместные медиапроекты, в Астане открылось представительство «Euronews» по Центральной Азии, проводятся Дни культуры, расширяется объем трансляции каналов, развиваются креативные индустрии и усиливается борьба с дезинформацией.

Также были обсуждены и запланированы совместные проекты для дальнейшего укрепления информационного взаимодействия и развития медийного сотрудничества в Центральной Азии. В их числе - создание Академии журналистики Центральной Азии, развитие креативных индустрий, учреждение региональной премии в области журналистики, запуск новых телепроектов и расширение присутствия контента стран региона на международных медийных площадках.

На форуме также будут рассмотрены такие темы, как формирование информационного ландшафта будущего; цифровая трансформация медиа в эпоху искусственного интеллекта и больших данных; социальные сети как инструмент в продвижении имиджа страны и другие.

Форум продолжит свою работу 17 апреля. На второй день мероприятия запланированы мастер-классы для республиканских и центральноазиатских СМИ, а также для студентов вузов. В числе спикеров - эксперты из Великобритании, США и России.

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