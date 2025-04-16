Азербайджан и Казахстан нацелены на развитие сотрудничества в медиасфере - ФОТО

16 апреля в рамках II Центрально-Азиатского медиафорума министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела ряд двусторонних встреч с представителями учреждений медиасферы и профильных ведомств стран Центральной Азии.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского министерства.

В ходе переговоров с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджана Ахмедом Исмайловым стороны отметили значимую роль культуры, образования и медиа в сближении народов и формировании общего информационного пространства. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения паритетного вещания. В настоящее время Министерство культуры и информации Казахстана рассматривает возможность регистрации азербайджанского телеканала CBC TV на территории страны.

В беседе с директором Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации Президента Узбекистана Асаджоном Ходжаевым, Аида Балаева подчеркнула, что Казахстан последовательно выступает за укрепление единого информационного пространства Центрально-Азиатского региона. В целях расширения сотрудничества и практического взаимодействия стороны подписали совместный протокол, отражающий стремление к углублению партнёрства в информационной сфере.