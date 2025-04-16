Ахмед Исмайлов на Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане: Сотрудничество в сфере медиа может значительно ускорить их развитие

В Азербайджане государство прилагает значительные усилия для укрепления профессиональной журналистики.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа АР Ахмед Исмаилов на втором Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане.

По его словам, общая культура и история наших стран, а также теплые отношения между главами государств способствуют развитию прочных дипломатических связей, а также связей в сфере медиа и коммуникаций.

«Сотрудничество между нашими странами в области медиа может значительно ускорить рост и развитие этой сферы. Консолидация информационного пространства — это задача, которую ни одна страна не сможет выполнить в одиночку. Глобальные вызовы требуют коллективных действий. Медийная дипломатия может способствовать солидарности через трансграничные проекты, совместные исследования и культурные обмены», - сказал он.

Ахмед Исмайлов указал, что инициативы по проведению региональных медиафорумов, совместные проекты, трансграничные образовательные программы и меры по укреплению региональных информагентств формируют дух единства и общие цели: «Они способствуют обмену знаниями и опытом, помогают развивать навыки, бороться с фейковыми новостями и дезинформацией, снижать предвзятость и повышать уровень медиаграмотности среди населения. Именно таким мероприятием и является нынешний форум как действенный шаг на пути укрепления медийного сотрудничества в Центральной Азии».

Он подчеркнул, что профессиональное развитие в области стандартов и этики журналистики, а также повышение культурной осведомленности и беспристрастности способствуют стабильности региона и формируют атмосферу взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества.

«Медиа — это мост между государством и обществом, укрепляющий социальное единство и национальную идентичность. Надежные источники информации способствуют формированию сознательного гражданского общества, способного ориентироваться в сложной реальности. Поэтому, повышая уровень медиаграмотности, мы закладываем фундамент информированного и ответственного общества», - добавил он.